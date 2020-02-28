BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı
BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu
|28 Şubat 2020 14:36
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