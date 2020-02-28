Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı.
|28 Şubat 2020 14:48
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