Ak Partili Bostancı: Salı günü Meclisin toplanmasını isteyeceğiz
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz
|28 Şubat 2020 14:59
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.
Bostancı, gazetecilerin CHP'nin kapalı oturum yapılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" bilgisini verdi.
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