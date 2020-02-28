Ankara'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı
|28 Şubat 2020 15:05
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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik 66 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla 56 kişiyi gözaltına aldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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