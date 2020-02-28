Avrupa'daki koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
|28 Şubat 2020 15:31
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Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.
İspanya'da bugün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.
Hırvatistan'da daha önce koronavirüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi.
Kovid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.
İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Kovid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti.
Öte yandan, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
İptal kararından duydukları üzüntüyü dile getiren organizatörler, katılımcıların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.
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