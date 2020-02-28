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Kış aylarında makyaj malzemeleri ve cilt bakımı ürünleri nasıl seçilmeli?

Cilt bakımı yaz kış fark etmeksizin önem verilmesi gereken bir husustur. Ancak kış aylarının sert etkisi özellikle kadınların cilt bakımına daha da önem göstermesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarıyor.
 28 Şubat 2020 15:30
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Kış aylarında makyaj malzemeleri ve cilt bakımı ürünleri nasıl seçilmeli?

Kış dönemlerinde yeterli neme sahip olmayan ciltlerde kuruma ve dökülme gözlenebiliyor. Bunu makyaj ile örtmeye çalışmakta, kuru ve cansız bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Peki kış aylarında cilt bakımı nasıl olmalı? Hangi makyaj malzemeleri tercih edilmeli?

Ünlü kozmetik markası kış aylarında cilt bakımının önemini anlattı!

Yazdan kışa oluşan mevsim geçişlerinden en çok da cildimiz etkileniyor. Soğuk havalar yüzümüzün çabucak kurumasına ve gözeneklerin belirginleşmesine yol açıyor. Kuru cilt üzerinde yeterli neme sahip olmayan makyaj malzemeleri kullanmak, gözeneklerin daha da belirgin olmasına neden oluyor. Bu nedenle kış aylarında cilt temizliğine önem verilmeli. Etkili nemlendirici ürünler tercih edilmelidir. Cilt tipine uygun nemlendiricileri kış aylarında sabah akşam düzenli olarak kullanmak gerekir. Kış aylarında cilt savunmasız hale gelir. Bu nedenle misel sular dahi ciltte aşınma ve kızarmaya yol açabilir. Eğer çok kuru bir cilt tipine sahipseniz kış aylarında yağ bazlı makyaj temizleyici ürünler kullanabilirsiniz. Böylece soğuk hava ile temas eden cildiniz çabucak kurumayacaktır.

Kendini dış etkenlere karşı koruyamayan ciltte kaşınma, kızarma ve renk değişimi görülebilir.

Kaşınma, kızarma ve renk değişiminin önüne geçebilmek için haftalık peeling uygulaması da büyük önem taşır. Peeling tanecikleri cildinizin ölü derilerden arınmasına ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu uygulamanın ardından temiz cilde nemlendirici bakım sağlamak da uzun süreli nem dengesi oluşturacaktır.

Yağlı ciltler soğuk günlerde biraz daha şanslıdır. Çünkü yağ, soğuk ve rüzgara karşı dayanıklılık sağlar. Anca kuru ciltliler soğuktan hemen etkilenir. Bu nedenle yoğun ve etkili nemlendiriciler kullanmanın dışında cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilmek adına doğru beslenmek de gerekir. Dengeli bir öğün planı oluşturmak, bol su ve mevsim meyveleri tüketmek yararlı olacaktır.

Kuru cilt tipine sahipseniz nemli Bb ya da Cc kremler tercih edebilirsiniz.

Kış aylarında doğru ve profesyonel makyaj uygulamaları yapmak istiyorsanız tercihinizi nem bitişli BB ya da CC kremlerden yana kullanabilirsiniz. Böylece yüzünüz daha canlı görünecektir. Eğer yoğun kapatıcılık gerektiren ürünler kullanmanız gerekiyorsa fondöten uygulamadan önce mutlaka iyi bir nemlendirici ve makyaj yağı kullanmalısınız. Aksi durumda fondöten yüzünüzde kuruluk yaratabilir ve günün ilerleyen saatlerinde pul pul dökülme meydana gelebilir.

Kış aylarında da güneş koruması gerekir.

Eğer cildimizi yalnızca yaz aylarında güneşten korumamız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kış güneşi de cildinizi büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle makyaj yapıyorsanız öncesinde eğer yapmıyorsanız dışarı çıkmadan önce cildinize güneş kremi uygulamalısınız. Cildinizde yazdan kalan lekeler mevcut ise güneş kremi ile birlikte leke giderici serumlardan da destek alabilirsiniz. Kış aylarından özellikle kuru cilde sahipseniz mecbur kalmadıkça waterproof ürünler kullanmamalısınız. Zor temizlenen makyaj malzemeleri, cildinizin tahriş olmasına yol açabilir.

Sivilceler için bölgesel uygulama tercih edin

Eğer sivilce sorunu için kurutma etkili ürünler kullanıyorsanız kış aylarında bu ürünleri yalnızca mevcut sivilcenin üzerine uygulayın. Çünkü bu tarz ürünler sivilcelerin yok olması adına cildi çabucak kuruturlar. Doğru ürünleri kullanarak, dengeli beslenerek ve cilt yapısına uygun makyaj ürünleri tercih ederek kış aylarında sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkündür.

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