Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs
|28 Şubat 2020 15:40
|Yazdır
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı. Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, "Dün gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Bizde, Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması
28 Şubat 2020 15:12
|43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu
28 Şubat 2020 14:19
|Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
28 Şubat 2020 13:43
|Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için 'sportif kurslar odası' kuruldu
27 Şubat 2020 19:00
|Hızı 50 kilometreye ulaştı... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı
27 Şubat 2020 18:45
|Valilik: 16 İran vatandaşında koronavirüs yok
27 Şubat 2020 17:48
|İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı
27 Şubat 2020 17:02
|Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak
27 Şubat 2020 16:28
|İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
27 Şubat 2020 16:19
|Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
27 Şubat 2020 13:58