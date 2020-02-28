1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu
 28 Şubat 2020 15:40
Yazdır
Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı. Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, "Dün gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Bizde, Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması
28 Şubat 2020 15:12		 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu
28 Şubat 2020 14:19
Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
28 Şubat 2020 13:43		 Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için 'sportif kurslar odası' kuruldu
27 Şubat 2020 19:00
Hızı 50 kilometreye ulaştı... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı
27 Şubat 2020 18:45		 Valilik: 16 İran vatandaşında koronavirüs yok
27 Şubat 2020 17:48
İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı
27 Şubat 2020 17:02		 Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak
27 Şubat 2020 16:28
İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
27 Şubat 2020 16:19		 Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
27 Şubat 2020 13:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi16:27 - CHP Grubu yarın İdlib gündemi ile toplanacak16:23 - Filo kaskoyu kimler yaptırabilir? filo kaskonun avantajları16:22 - Putin, güvenlik konseyini acil topladı16:18 - HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı16:13 - Ekonomistlerin, Şubat ayı enflasyon beklentisi16:10 - Erdoğan'dan Putin'e: Kalıcı ateşkes ilan edilmeli16:08 - GSB, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru alacak16:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin lideri ile görüşecek15:59 - CHP'den, Mecliste bilgilendirmeyi Erdoğan yapsın çağrısı
15:57 - Bulgaristan: Türkiye sınırına 1.000 asker göndermeye hazırız15:40 - Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs15:31 - Avrupa'daki koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor15:30 - Kış aylarında makyaj malzemeleri ve cilt bakımı ürünleri nasıl seçilmeli?15:22 - Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma15:12 - Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması15:05 - Ankara'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon14:59 - Ak Partili Bostancı: Salı günü Meclisin toplanmasını isteyeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 11
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
demirbaş 1
Hayaller ve gerçekler 3
ffp 2
adaçayı 6
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam