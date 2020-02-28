Bulgaristan: Türkiye sınırına 1.000 asker göndermeye hazırız
|28 Şubat 2020 15:57
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Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov, Bulgar polisinin sabah saatlerinde, yaklaşık 30 kişiden oluşan iki grubun Türkiye'den ülkeye girişini engellediğini söyledi.
Karakçanov, "Yeni koronavirüsüne karşı önlemleri artırdığımız bu dönemde büyük bir göçmen akınına izin vermeyeceğiz" dedi.
Bulgaristan Savunma Bakanı, gerekmesi halinde Türkiye sınırına 1.000 asker ve çok sayıda teçhizat göndermeye hazır olduklarını kaydetti.
Karakçanov'un açıklamaları, Türkiye'nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açmakta olduğu iddiasının ortaya atılmasını izledi.
Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk askerlerinin öldürülmesinin ardından, Reuters haber ajansı dün gece, üst düzey bir Türk yetkilinin 'Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı' yolundaki açıklamasını duyurmuştu.
Ancak Ankara'dan sığınmacı politikasında değişikliğine gideğine dair resmi bir açıklama gelmiş değil.
Bulgaristan'ın Türkiye ile 300 kilometre genişliğinde bir kara sınırı bulunuyor.
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