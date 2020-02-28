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CHP'den, Mecliste bilgilendirmeyi Erdoğan yapsın çağrısı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Ulusu derin bir üzüntüye boğan bu meselede, TBMM'yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM'nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir
 28 Şubat 2020 15:59
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CHP'den, Mecliste bilgilendirmeyi Erdoğan yapsın çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Onlarca şehidimiz varken, TBMM'nin buna sessiz kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez." ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İdlib gündemi ile olağanüstü toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, dün akşam yılın en kısa ayında, en uzun geceyi yaşadıklarını belirterek mübarek bir gecede, başta şehitlerin aileleri olmak üzere milletin ocağına büyük bir ateş düştüğünü ifade etti.

İdlib'de 33 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 32 askerin de yaralandığını dile getiren Öztrak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa, şehitlerin ailelerine, TSK ve millete sabır ve başsağlığı diledi.

"Kayıplarımız büyük, acımız tarifsizdir." diyen Öztrak, "Dün gece yaptığımız MYK toplantısında İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bugünkü toplantımızda, dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. TBMM'yi bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumla toplantıya çağırma kararı almıştık. Bugün de grup başkanvekillerimiz, Anayasa'mızın hükümleri doğrultusunda TBMM'yi yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığına başvurdu." diye konuştu.

Toplantı çağrılarının Anayasa'daki gerekçelere dayandığına işaret eden Öztrak, bunun, birlik ve bütünlük içinde, yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayreti olduğunu belirtti.

- "Sorumluluk makamı, bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır"

Türk ordusunun, TBMM'nin ordusu olduğunun altını çizen Öztrak, Anayasa'ya göre Başkomutanlığın TBMM'nin manevi varlığından ayrılamayacağını vurguladı.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalarak, hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. İkinci olarak, Anayasa'mıza göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur. Ulusumuzu derin bir üzüntüye boğan bu meselede, TBMM'yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM'nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir. Bu, aynı zamanda Anayasa'nın 104 ve 117'nci maddelerinin de emridir.

Yine bu husus, ulusça birlik ve beraberliğimizin sağlanması bakımından son derece yararlı olacaktır. Bu nedenle sorumluluk makamı, bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır. Böyle bir toplantının Meclisin olağan takvimine uydurulması, yaşananları sıradanlaştırmak başka bir şeye yaramaz. TBMM Başkanı'nı Meclisin hukukuna sahip çıkmaya, milletimizin iradesinin tecelligahı olan TBMM'de ortak aklı aramanın önünü açmaya davet ediyoruz. Bizim parti olarak tek beklentimiz budur. Bu konuda sorulara cevap vermesi gereken makam hala sustuğundan bugün de soru almayacağım."
Anadolu Ajansı
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