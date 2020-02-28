GSB, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği için başvuruları 11 ila 18 Mart tarihleri arasında alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına 03 - 19 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar GSBNet sistemi üzerinde adayların kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altında ilan edilmiştir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 11 - 18 Mart 2020 tarihleri arasında (11 Mart 2020 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 18 Mart 2020 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.)https://aday.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden yazılı sınav başvurularını gerçekleştirecektir.

Adaylar https://aday.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden "Sisteme kayıt olmak için tıklayınız." linkinden Aday Kayıt Formunu eksiksiz olarak dolduracak ve sisteme kayıt olacaktır. Aynı internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve kayıt olurken belirledikleri şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Sınav Başvurusu" menüsünden 'T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI'nı seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine yönlendirilecektir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip "ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR." mesajını sayfalarında görecek ve tarafınıza başvuru işlemi tamamlandığında, kısa mesaj ve/veya e-posta gelecektir. Gelmediği takdirde durumunuzu başvuru menüsünden kontrol edecek "Başvurunuz Tamamlanmıştır" ibaresini görememeniz halinde asymdestek@ankara.edu.tr adresine durumunuzla ilgili e-posta göndermeniz gerekmektedir.

Uygulama kılavuzu ve duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan ve/veya sınav ücretini ödemeyen aday yazılı sınava giremeyecektir.