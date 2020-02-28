Erdoğan'dan Putin'e: Kalıcı ateşkes ilan edilmeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede kalıcı ateşkes ilan edilmesini istediğini belirtti.

''İDLİB UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMELİ''

Fahrettin Altun, İdlib hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

''İDLİB İÇİN YENİ TEZKEREYE İHTİYAÇ YOK''

Altun, İdlib için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını da söyledi.

''RUSYA, REJİMİ DURDURMA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ''

Fahrettin Altun, Rusya'nın rejimi durdurma sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Dünden itibaren rejim hedeflerine çok ciddi saldırılar yapıyoruz. 10 Şubat'tan bu yana 2 bin 38 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.''

''TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN MÜLTECİLERİ SİLAH OLARAK KULLANMADI''

İletişim Başkanı Altun, mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise ''Türkiye hiçbir zaman mültecileri silah olarak kullanmadı. Mültecilerden gelen baskıyla engelleme iradesini gevşetmekten başka çaremiz kalmadı '' ifadesini kullandı.