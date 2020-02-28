Putin, güvenlik konseyini acil topladı
|28 Şubat 2020 16:22
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İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantıya başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin Türk askerine yönelik saldırısının ardından kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.
Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in konsey üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi hakkında bilgi aktaracağını, Astana ve Soçi görüşmelerinin değerlendirileceğini ve İdlib'de izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Toplantının ardından kamuoyuna detaylar hakkında bilgi aktarılması bekleniyor.
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