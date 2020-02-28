Filo kaskoyu kimler yaptırabilir? filo kaskonun avantajları

Araç sayısı oldukça yüksek olan şirketler tarafından araçlara kasko ve trafik sigortası yapılmaktadır. Filo adı verilen kasko işte bu şirketlerin araçlarına yapılan kaskoları ifade etmektedir. Bu kasko uygulanırken dikkat edilecek kriter araç kasko değeri olmaktadır. Kasko değerinin belirlenmesinde ise motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri baz alınmaktadır.

Araç kasko fiyat noktasında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen listeler baz alınmaktadır. Fiyatları etkileyen unsurlar aracın marka ve modeli, ikamet edilen şehir, meslek, aracın yaşı önemli olmaktadır. Ayrıca kasko primlerini etkileyen faktörlerden bir diğeri de hasarsızlık indirimi uygulanıp uygulanmayacağıdır.

Ayrıca araç kasko fiyatları hesaplaması için araçların kasko değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bahsettiğimiz kurum tarafından belirlenen fiyatlar araç ve kullanıcı baz alınarak belirlenir. Verilerin değişken olması fiyatları da etkilemektedir. Yine sunacağınız teminatlar, uygulanacak indirimler, muafiyetler, araç sahibinin durumu ve ruhsat sahibi ile ilgili bilgiler de fiyat noktasında belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Filo Sigortası Sorgulama

Araçlara kasko ve sigorta hizmeti sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Firmalar tarafından belirlenen kasko ve sigorta süreleri bulunmaktadır. Yaptırdığınız tarih baz alınarak senesi dolduğunda bunları yenilemek gerekmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda süresi biten kasko ve sigortalar ne kazayı yapana ne de hasar görene yarar sağlamamaktadır. Bu sebeple internet üzerinden araç kasko sorgulama işlemi yapılabilir.

Kasko ve sigorta yaptırdığınız şirketlerin web siteleri üzerinden sorgulama işlemi yapılması mümkündür. Aracın modeli ve yılı, markası, aracın tipi değişkenlerini ilgili alanlara girmeniz durumunda değer listesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kasko ve sigortanın süresinin bitimine ne kadar kaldığını, ne zaman tekrar edilmesi gerektiğini ve merak ettiğiniz diğer bilgileri bu sitelerden sorgulayabileceğiniz gibi e-devlet üzerinden de kasko poliçe ve hasar bilgileri sorgulama ekranı açılarak sorgulama yapılması mümkün olmaktadır.

Hesaplamada baz alınan araç kasko değer listesi ise yine firmaların web sitelerinde yer almaktadır. Araçlara ait değer listesi her ay güncellenmektedir. Bu listede marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve model yılı yer almaktadır. Bu bilgilere göre her araca atanacak değer farklılık göstermektedir. Listeyi inceleyerek aracınızın değerini bulabilirsiniz.

Kasko noktasında dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de filo kasko olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmenizin faaliyetlerini kolaylaştıran ve firmanızın verimliliğini artıran filolarınıza yaptıracağınız kaskolar ile olası kaza risklerine karşı önlem almış olursunuz.

Filo Kasko Nedir?

''Filo kasko nedir?'' sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Uygun maliyetler ile şirketlere ait araçların sigorta edilmesi olarak tanımlanabilecek bu hizmet diğer kasko türlerinden farklıdır. Çünkü araçların topluca kasko edilmesi sebebi ile firma bütçelerine uygun seçenekler sunulabilmektedir. ''Filo sigortası ne demek?'' sorusuna verilecek en güzel cevap, sigorta noktasında tek elden verilen ekonomik bir hizmet olacaktır. Firmaya en uygun programın satın alınması olarak başlayan süreç, firma ile iletişim kurarak devam etmektedir. Çünkü olası kazaların ve araçlarda meydana gelen hasarların anlaşma sağlanan şirkete iletilmesi gerekiyor. Bu noktada kurumların duyarlı olması, hasar sebebini, araç plakasını ve aracı kullananları firmalara bildirmesi ve analizlerini düzenli olarak yapılması ortaklığı daha kolay hale getirecektir.

''Filo araç sigortası nedir?'' sorusunun cevabını verdikten sonra biraz da bu kaskonun fiyatlarından söz etmek gerekiyor. Araçların çalınması, kaza ve yangın gibi durumlar için isteğe bağlı olarak yapılan bu sigortaların fiyatlarının belirlenmesinde ise filoda bulunan araç sayısı, faaliyet alanı, teminatlar ve hasar frekansı gibi değişkenler etkili olmaktadır. sigortaladim.com üzerinden filo sigorta ve kasko hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz.

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