Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram yeniden açıldı
Suriye'de yaşanan hain saldırı sonrası gece saatlerinde bir çok sosyal medya sitesine erişim kısıtlanmıştı. Saat 16.50 itibariyle erişim kısıtlaması kaldırıldı
|28 Şubat 2020 16:53
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Gece saatlerinde yaşanan hain saldırının ardından Twitter, Facebook ve Instagram'a erişim kısıtlanmıştı.
Saat 16.50 itibariyle Youtube, Twitter, Facebook ve İnstagrama erişim kısıtlaması kaldırıldı.
PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İNCELEME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Suriye'deki saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında işlemler başlattı.Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı
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