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9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı
 28 Şubat 2020 17:00
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9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu.
İhlas Haber Ajansı
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