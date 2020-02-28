Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı
Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı
|28 Şubat 2020 17:00
|Yazdır
Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Liseli genç kız bıçağı kendi karnına sapladı
28 Şubat 2020 17:48
|Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu
28 Şubat 2020 17:41
|İş adamının otomobilinde bomba bulundu
28 Şubat 2020 14:34
|Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi
28 Şubat 2020 12:36
|Dolandırıcıların notları şaşırttı
28 Şubat 2020 12:20
|Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı
28 Şubat 2020 10:22
|Trafikte tartıştığı kadının başörtüsüne saldırdı
28 Şubat 2020 09:24
|Metroda cinsel saldırıya tutuklama
28 Şubat 2020 08:20
|Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var
28 Şubat 2020 07:59
|Lidya döneminde ilk basılan para örnekleri ele geçirildi
27 Şubat 2020 15:01