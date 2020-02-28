Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|28 Şubat 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1710
|6,1720
|6,2320
|6,2330
|Avro
|6,7750
|6,7760
|6,8440
|6,8450
|Sterlin
|7,9320
|7,9720
|7,9870
|8,0270
|İsviçre Frangı
|6,3530
|6,3840
|6,4340
|6,4660
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1500
|6,2000
|6,2050
|6,2550
|Avro
|6,7400
|6,8000
|6,8050
|6,8650
|Sterlin
|7,8750
|8,0200
|7,9360
|8,0810
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