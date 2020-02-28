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İdlib şehidi teğmen 'belki bu son tıraşım olur' demiş

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Konya'lı Piyade Teğmen Bayram Olgun, babasının hayatını kaybetmesi üzerine geldiği son izninde traş olduğu arkadaşına 'Belki bu son traşım olur' dediği öğrenildi
 28 Şubat 2020 18:02
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İdlib şehidi teğmen 'belki bu son tıraşım olur' demiş

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi. Şehidin, babasının vefatı üzerine geldiği son izninde, tıraş olmak için gittiği berber arkadaşına "Belki bu son tıraşım olur" dediği ortaya çıktı.

"BELKİ BU SON TIRAŞIM OLUR" DEMİŞ

Hain rejim saldırısında şehadete yürüyen Piyade Teğmen Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken "Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur" dediği ve o gece birliğine döndüğü öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
DHA
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