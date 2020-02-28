Putin, güvenlik konseyinde Türkiye'yi suçladı

Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki saldırının yankıları devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den skandal bir açıklama geldi. Bölgedeki son durumu değerlendirmek için güvenlik konseyini acil toplayan Putin, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'yi suçladı.

"GÖZLEM NOKTASINDAN ÇIKMAMALARI GEREKİYORDU"

Reuters tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamada Putin, "Türk askerleri gözlem noktasından dışarı çıkmamalıydı. Rusya gözlem noktasındaki askerlerin güvenliği için mümkün olan her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Putin, açıklamasının devamında "Türkiye'nin ülkede bulunan Rus vatandaşları ve diplomatik temsilcilikleri korumak için her şeyi yapacağını umuyoruz" sözlerine yer verdi.