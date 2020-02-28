BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak

ŞUBE MÜDÜRÜ OLURSAM EK GÖSTERGEM DÜŞER Mİ? Diğer hizmet sınıflarında olup da, şube müdürlüğüne atananların ek gösterge yönünden bir hak kaybı yaşamamaları için 657 sayılı Kanunun 43. maddesinde özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu özel düzenlemeye göre, 1 ila 4 derece arasındaki derecelere atananın ek göstergesi, eski kariyerindeki ek göstergesinden düşük olamaz.