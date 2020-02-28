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BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib konusunu görüşmek için bugün toplanacak.
 28 Şubat 2020 18:23
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BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

Anadolu Ajansı
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