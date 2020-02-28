BM Güvenlik Konseyi, İdlib için bugün acil toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib konusunu görüşmek için bugün toplanacak.
|28 Şubat 2020 18:23
|Yazdır
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.
BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ, koronavirüs için risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkardı
28 Şubat 2020 19:31
|Yunanistan yasa dışı mülteci girişine için vermeyecek
28 Şubat 2020 18:52
|Putin, güvenlik konseyinde Türkiye'yi suçladı
28 Şubat 2020 18:19
|Meksika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
28 Şubat 2020 18:14
|Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti
28 Şubat 2020 17:12
|Putin, güvenlik konseyini acil topladı
28 Şubat 2020 16:22
|Bulgaristan: Türkiye sınırına 1.000 asker göndermeye hazırız
28 Şubat 2020 15:57
|Avrupa'daki koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
28 Şubat 2020 15:31
|Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 60
28 Şubat 2020 14:38
|BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı
28 Şubat 2020 14:36