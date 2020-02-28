ODTÜ eski rektörü Acar yargılanacak
|28 Şubat 2020 18:26
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar hakkında, 22.12.2015 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mescide gitmek isteyen öğrencilere sopalarla saldırılması, mescitten çıkmak isteyen öğrencilerin darp edilmesi olayındaki ihmali nedeniyle YÖK tarafından yapılan soruşturma neticesinde lüzum-u muhakeme kararı verildi.
ODTÜ'de ibadet özgürlüğünü yok sayan kolektif saldırıya, ibadet eden öğrencileri linç etmeye yönelik vahşiliğe karşı gerekli önlemleri almayan, denetim-gözetim görevini yerine getirmeyen, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek olayların önlenmesinde, sonuçlanmasında ve sonrasında yapılan işlemlerde üzerine düşeni yapmayan eski rektör hakkında Eğitim-Bir-Sen tarafından, eylemlerine uyan ilgili TCK maddelerinden kamu davası açılması için 'lüzum-u muhakeme' kararı verilmesi istemiyle YÖK nezdinde başvuruda bulunulmuştu.
YÖK tarafından yapılan soruşturma neticesinde Son Soruşturmaya Yetkili Kurur Kararı'yla eski rektör, iç hizmetler müdürü, merkez kütüphanesi bina sorumlusu ve mal sorumlusu hakkında ayrı ayrı lüzum-u muhakeme kararı verildi.
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