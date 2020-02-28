Siirt'te çok sayıda PKK mühimmatı ele geçirildi
|28 Şubat 2020 18:45
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Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mühimmat bulunduran 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü kırsalında yapılan aramalar esnasında 4 adet anti tank roketi, 3 adet RBG7 sevk fişeği, 8*5 TNT patlayıcı, 8'li büyük pil bloğu, 25 adet fünye, 107 adet AK 47 mermisi, 52 adet 5.56 mermisi, bir adet boş sevk fişeği, bir miktar yaşamsal malzeme, bir adet üzerinde PKK/KCK terör örgütünün simgesi bulunan bez parçası ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 4 şahıs ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
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