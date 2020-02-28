Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutukluluğa devam

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve aralarında eski İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, tutuksuz sanıklar yüzbaşı Ömer Şener, başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz ve sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar eski Kars İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Güngör, savunmasında, o gece Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta ile telefonda görüştüğünü belirterek, "FETÖ'nün darbe yaptığını ve tugay komutanının emirlerine uyulmaması gerektiği yönünde konuşmalar oldu, biz de karşı olduğumuzu söyledik. Dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın odasına bilmeden girdiğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Güngör, tahliyesini isteyerek, "8 dakikalık bir zaman dilimi içinde tugaya gittim. Bu aşamada sıkıyönetim direktifini okuma imkanım olmadı. Dosya içinde menfaat çatışması yaşadığım birkaç sanık hariç diğer tanık ve sanıklar yönünden aleyhime tek bir beyan yoktur." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tahliye taleplerinin reddi ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce karara bağladığı davada, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim ya da artırım yaptığı sanıklardan Güngör ve Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, aynı suçtan yargılanan Talay ile Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Diğer 7 sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Kararı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi ise kararın yeniden incelenmesi gerektiğine işaret ederek, dava dosyasını aynı mahkemeye geri göndermiş ve sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.