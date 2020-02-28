Şentop'tan, CHP'nin TBMM'nin toplanması talebine yanıt
TBMM Başkanı Şentop: (Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var
|28 Şubat 2020 19:05
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TBMM Başkanı Şentop: "(Meclis'in olağanüstü toplanması talebi) Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var."
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