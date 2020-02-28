DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok yüksek
|28 Şubat 2020 19:31
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkardıklarını duyurdu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Küresek risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık." dedi.
Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini dile getirdi.
Ghebreyesus, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bu sabah itibariyle toplam vaka sayısının 78 bin 959'a ulaştığını, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının da 2 bin 791 olduğunu ifade etti.
Çin dışında ise bugün itibariyle 49 ülkede 4 bin 351 vaka tespit edildiğini bildiren Ghebreyesus, bu ülkelerde 67 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Ghebreyesus, dünden bu yana Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda ve Nijerya'da ilk vakaların bildirildiğini, tüm bu vakaların İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının İtalya'dan 14 ülkeye ve İran'dan 11 ülkeye yayıldığını söyledi.
"Vaka sayısında ve son birkaç gün içinde etkilenen ülke sayısında devam eden artış açıkça endişe verici." diyen Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının, Kovid-19'un küresel düzeyde yayılma riski ve etkisine ilişkin değerlendirmelerini hızlandırdıklarını kaydetti.
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