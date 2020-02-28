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Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı
 28 Şubat 2020 20:07
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Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin açıklamasında "Alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Yargıtay Başkanlığınca yapılan açıklamada da şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilenerek, "Milletçe bir olarak güçlü irademizi dünyaya gösterme günüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

HSK açıklamasında da "Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesi kullanılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da Twitter hesabından, "Suriye İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Allah kahraman Mehmetçiğimizi korusun, muzaffer kılsın." mesajını paylaştı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Anadolu Ajansı
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