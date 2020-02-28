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Geçen yıl Kuzey Irak'ta gazi olmuştu, İdlib'de şehit oldu

İdlib'de şehit olan askerlerimizden Nihat Kara'nın arkasında bıraktığı hikaye yürekleri dağladı. Kara, geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'taki operasyonlarda kolundan yaralanıp gazi oldu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Nihat Kara dün akşamki saldırıda ise şehit oldu.
 28 Şubat 2020 20:21
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Geçen yıl Kuzey Irak'ta gazi olmuştu, İdlib'de şehit oldu

Suriye İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan Nihat Kara'nın geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta kolundan yaralanarak gazi olduğu ve 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği ortaya çıktı.

Esed Rejimi'nin dün düzenlediği hava saldırısında İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli olurken arkalarında bıraktıkları hikayeler de yürekleri dağlıyor.

EVİNE BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL GAZİ OLDU, GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

Memurlar.Net
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