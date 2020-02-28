Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti
|28 Şubat 2020 21:22
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Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir'de mülteciler Adnan Menderes Terminaline akın etti.
Türkiye'nin, mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Nevşehir'de yaşayan Afgan ve Suriyeliler Adnan Menderes terminaline akın etti. Nevşehir'de otobüs firmaları İstanbul'a ek seferler koyarak bu akşam saatlerinde 8 otobüs mülteci İstanbul'a hareket etti.
Nevşehir'den İstanbul'a ardından Yunanistan'a gideceklerini söyleyen Afgan mülteciler daha sonra ise başta Fransa olmak üzere Avrupa'da çeşitli ülkelere gideceklerini söyledi.
Nevşehir'de otobüs firması yetkilisi Hazım Oral'da bugün 8 otobüs İstanbul'a yola çıktığını ifade ederken rezervasyonların oldukça fazla olduğunu söyledi.
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