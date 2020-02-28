Sınır ilçesinde Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi
Suriye'deki Esed rejimi unsurlarının saldırısı ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek için konvoy oluşturdu.
|28 Şubat 2020 21:52
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Suriye'deki Esed rejimi unsurlarının saldırısı ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek için konvoy oluşturdu.
Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, uzun araç konvoyu oluşturarak, ilçedeki askeri birliklerin önüne gitti.
Burada ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Vatandaşlar daha sonra buradan ayrılıp kent merkezine doğru hareket etti.
İlçede destek gösterileri devam ediyor.
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