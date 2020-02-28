Yaralı askerden duygu dolu paylaşım: Geri döneceğim
İdlib'deki hain saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medyadan "En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim" paylaşımının yaptı.
|28 Şubat 2020 22:24
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İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan askerlerden iki uzman çavuşun Kozanlı olduğu öğrenildi. Kozan Taş Mahallesi'nde ikamet eden Zafer Ayhan ile Güneri Mahallesi'nde ikamet eden Sefa Öztürk'ün Hatay'da hastanede tedavi altına alındıkları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Uzman Çavuş Zafer Ayhan'ın sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sevenlerine selam gönderdi. Uzman çavuş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim ablalarım silah arkadaşlarım herkese tek tek dönüş yapamıyorum durumum malum, anlayışınız düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah."
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