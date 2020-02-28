TBMM'den İdlib saldırısına tepki: 4 partiden ortak bildiri
Meclis'te grubu bulanan 4 parti ortak bildiriyle İdlib saldırıyı kınadı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.
|28 Şubat 2020 22:27
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