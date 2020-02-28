1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Destici: Bu saldırılar, ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır." dedi.
 28 Şubat 2020 22:42
Yazdır
Destici: Bu saldırılar, ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk askerinin, İdlib'de Rusya ve Esed rejimi ortak yapımı "kahpe" saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Destici, bu süreçte hiçbir siyasi parti ya da topluluğun keskin ayrışma ve kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhuna aykırı tavır sergileme hevesine asla düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşamdan itibaren partisinin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ettiklerini hem de durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini söyledi.

Destici, "Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
28 Şubat 2020 22:59		 Belediyeden vatandaşlara 'Türk Bayrağı asın' anonsu
28 Şubat 2020 22:47
TBMM'den İdlib saldırısına tepki: 4 partiden ortak bildiri
28 Şubat 2020 22:27		 Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
28 Şubat 2020 22:14
İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi
28 Şubat 2020 21:56		 Bulgaristan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'yi yalnız bırakmayın
28 Şubat 2020 21:47
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
28 Şubat 2020 21:24		 Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti
28 Şubat 2020 21:22
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
28 Şubat 2020 20:47		 Bakan Akar'ın 'Şunu vurun' dediği an!
28 Şubat 2020 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü22:57 - THY'den korona virüs nedeniyle İtalya'da sefer iptali22:47 - Belediyeden vatandaşlara 'Türk Bayrağı asın' anonsu22:42 - Destici: Bu saldırılar, ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak22:27 - TBMM'den İdlib saldırısına tepki: 4 partiden ortak bildiri22:24 - Yaralı askerden duygu dolu paylaşım: Geri döneceğim22:14 - Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü21:58 - 'İran'da en az 210 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti'21:56 - İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi21:52 - Sınır ilçesinde Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi
21:48 - DSÖ korona virüs alarmını 'çok yüksek' seviyesine çıkardı21:47 - Bulgaristan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'yi yalnız bırakmayın21:24 - Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü21:22 - Nevşehir'de mülteciler terminale akın etti21:13 - Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu21:11 - Sakarya'da DEAŞ bombacısı tutuklandı20:57 - Maske ve dezenfektan ürün stokları tükendi20:53 - Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Benzin ve motorinde büyük indirim, pompaya yansıyacak
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
who let the dogs out 1
sadık çiftpınar 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
ice man 4
Volkan babacan 3
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 1
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 2
sevda kuşun kanadında 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam