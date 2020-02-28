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Belediyeden vatandaşlara 'Türk Bayrağı asın' anonsu

Suriye?nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Hatay?ın Kırıkhan ilçesindeki çoğu iş yeri, ev ve araçlara Türk Bayrakları asıldı. Kırıkhan Belediyesinden ise anons yapılarak, 'Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize Türk Bayrağı asmanız önemle duyurulur' denildi.
 28 Şubat 2020 22:47
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Belediyeden vatandaşlara 'Türk Bayrağı asın' anonsu

Suriye?nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Hatay?ın Kırıkhan ilçesindeki çoğu iş yeri, ev ve araçlara Türk Bayrakları asıldı. Kırıkhan Belediyesinden ise anons yapılarak, 'Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize Türk Bayrağı asmanız önemle duyurulur' denildi.
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