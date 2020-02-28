Sakaryalı öğrenciler Mehmetçik için bayrak açıp yemin etti
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ortaokul öğrenciler, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için bayrak açtı.
|28 Şubat 2020 23:01
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ortaokul öğrenciler, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için bayrak açtı.
Pamukova Ertuğrul Gazi Ortaokulu bahçesinde Türk bayrağı açan öğrenciler, hep bir ağızdan "Şehitlerimi unutmayacağıma, şehitlerimize ve gazilerimize dua edeceğime, ülkemi seveceğime, canım pahasına ülkemi koruyacağıma, bayrağımı indirmeyeceğime, vatan için çalışacağıma şerefim ve namusum üzerine ant içerim." diye yemin etti.
Daha sonra İdlib'te şehit düşen askerler için dua eden öğrenciler, vatanın ve bayrağın bekçileri olduğunu ifade etti.
Bu acılı günde normal seyirde ders işleyemeyeceklerini aktaran öğrenciler, vatan, millet, bayrak, asker sevgisi konusunda en önemli dersi aldıklarını kaydetti.
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