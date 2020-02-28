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MSB: İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı" açıklaması yaptı.
 28 Şubat 2020 23:25
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MSB: İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı" açıklaması yaptı.

Açıklama şu şekilde:

- Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

- Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

- Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
Memurlar.Net
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