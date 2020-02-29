29 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
|29 Şubat 2020 00:10
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ve Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.
(Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi/Öğle namazı-Ergene Abdulkadir Geylani Camisi/İkindi namazı)
2- CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplanacak.
(TBMM/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İdlib şehidi Uzman Çavuş Ahmet Alpaslan'ın cenaze törenine katılacak.
(İzmir/13.29)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılacak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.
(Doha)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit cenaze namazlarına katılacak.
(Hatay/10.00/12.50/16.04)
2- İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
(İstanbul/16.29)
3- İdlib'de 33 askerin şehit edildiği rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Hatay)
4- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.
(Van/Elazığ)
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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