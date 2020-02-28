MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.
|28 Şubat 2020 23:40
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Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; Ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
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