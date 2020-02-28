Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|28 Şubat 2020 23:41
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