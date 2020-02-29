TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı.
|29 Şubat 2020 00:07
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hama kenti yakınlarında rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Suriye'de düzenlenen hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından rejim unsurlarına düzenlediği saldırılara devam ediyor. TSK, Hama kenti yakınlarında Esad rejimi unsurlarına ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 500 kg ağırlığında Caserga tipi roketler ve Bora füzeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|29 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Şubat 2020 00:10
|Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
28 Şubat 2020 23:41
|MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
28 Şubat 2020 23:40
|MSB: İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
28 Şubat 2020 23:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
28 Şubat 2020 22:59
|Belediyeden vatandaşlara 'Türk Bayrağı asın' anonsu
28 Şubat 2020 22:47
|Destici: Bu saldırılar, ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak
28 Şubat 2020 22:42
|TBMM'den İdlib saldırısına tepki: 4 partiden ortak bildiri
28 Şubat 2020 22:27
|Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü
28 Şubat 2020 22:14
|İdlib'de şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi Bingöl'e getirildi
28 Şubat 2020 21:56