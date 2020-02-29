Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
|29 Şubat 2020 00:09
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