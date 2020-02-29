29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|29 Şubat 2020 01:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.
Vergi müfettiş yardımcılarının ataması yapıldı
Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.
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