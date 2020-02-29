Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Düzenleme
|29 Şubat 2020 01:21
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29 Şubat 2020 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31054
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2178
Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
28 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/2/2020 TARİHLİ VE 2178 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
|
G.T.İ.P. NO
|
Mal İsmi
|
Vergi
Tutarı
(TL)
|
Birimi
|
2710.12.45.00.11
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
|
2.5265
|
Litre
|
2710.12.45.00.13
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
|
2.5265
|
Litre
|
2710.12.45.00.18
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri
|
2.5265
|
Litre
|
2710.12.49.00.11
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gram, geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
|
2.6485
|
Litre
|
2710.12.49.00.12
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
|
2.6485
|
Litre
|
2710.12.49.00.18
|
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
|
2.6485
|
Litre
|
2710.19.43.00.11
|
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin
|
2.0559
|
Litre
|
2710.20.11.00.11
|
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l'i geçmeyenler)
Motorin
|
1 2.0559
|
Litre
MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.
MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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