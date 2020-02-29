İstanbul'da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye vermeye başladı. Şehir Hatları AŞ'ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.
|29 Şubat 2020 03:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, otobüs ve metro seferlerinden sonra deniz ulaşımında da gece hizmet etmeye vermeye başladı. Şehir Hatları AŞ'ye ait vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.
28 Şubat 2020 Cumartesi gecesinden itibaren İstanbul'da cuma ve cumartesi geceleri olmak üzere 4 iskeleden 2 yaka arası karşılıklı olarak seferler gerçekleştirilecek. Yeni gerçekleştirilen uygulama kapsamında Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden Cuma ve Cumartesi gecesi seferler yapılacak.
Gece saatlerinde yapılan seferlerde vatandaşların vapurları yoğun olarak kullandığı görüldü.
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