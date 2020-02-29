İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
|29 Şubat 2020 03:23
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Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı.
Samsunlu 3 yıllık asker Uzman Onbaşı Tayfun Pekel Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bu gece saat 01.45'de askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan karşılama töreninde hüzünlü anlar yaşandı ve gözyaşı adeta sel olup aktı. Yapılan askeri tören ve duaların ardından şehidin cenazesi yüzlerce araçlık konvoyla Kıranköy Mezarlığı Morguna götürüldü.
Şehit Tayfun Pekel'in cenazesi 29 Şubat 2020 Cumartesi günü İlkadım ilçesi Büyük Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Çarşamba Havalimanı'ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, emniyet mensuplar, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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