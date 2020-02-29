Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|29 Şubat 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İdlip'te intikam fırtınası
29 Şubat 2020 06:16
|İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
29 Şubat 2020 03:23
|İstanbul'da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı
29 Şubat 2020 03:19
|İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu
29 Şubat 2020 01:17
|Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 00:09
|Şehit asker, 2 gün önce babası ile konuşmuş: Şehit Olacağım
28 Şubat 2020 23:23
|Sakaryalı öğrenciler Mehmetçik için bayrak açıp yemin etti
28 Şubat 2020 23:01
|THY'den korona virüs nedeniyle İtalya'da sefer iptali
28 Şubat 2020 22:57
|Yaralı askerden duygu dolu paylaşım: Geri döneceğim
28 Şubat 2020 22:24
|Sınır ilçesinde Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi
28 Şubat 2020 21:52