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İdlip'te intikam fırtınası

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu hava saldırısının ardından Külliye'de toplanan güvenlik zirvesinden rejimle "topyekun mücadele" kararı çıktı. İdlib, Halep, Hama, Rakka ve Tel Rıfat'taki hedefler aralıksız vuruldu. Dün 200 nokta bombalandı, 385 rejim askeri öldürüldü.
 29 Şubat 2020 06:16
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İdlip'te intikam fırtınası

Esed rejimi, İran milisleri ve Rus güçlerinin İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hunhar saldırısında detaylar netleşiyor. Alınan bilgilere göre kahpe saldırı önceki gün saat 13:25'te başladı. Rejim ve destekçileri Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun'da bulunan Türk birliklerine karadan, birden fazla bölgeden roket ve top mermisi yağdırmaya başladı. Atışlar 15 dakika boyunca aralıksız devam etti. Bölgeye 150'yi aşkın roket mermisi düştü. Roketli saldırılar sonrası 13:40'ta hava bombardımanı başladı. Yerel kaynaklara göre Rus uçakları bölgeye intikal eden bir konvoy ile Türk askerinin bulunduğu eski belediye binasını hedef aldı. Cebel Zaviye yakınlarındaki Balyun'da bulunan belediye binası, uçaklardan atılan 3 füzeyle yıkıldı. Bina içinde çok sayıda Mehmetçik şehit düştü.

SALDIRIDA 10 UÇAK VARDI

Askerleri enkaz altından çıkarmak isteyen bir grup Mehmetçik ise saldırıların devam etmesi üzerine yakınlardaki başka bir binaya sığındı. Mehmetçikler, sığındıkları bu binada da saldırıya uğradı. Bina, Rus uçakları tarafından hedef alındı. Vurulan son binada da şehit düşenler ve enkaz altında kalanlar oldu. Bombardımanda çok sayıda askeri araç da kullanılamaz hale geldi. Yerel unsurlardan harekat merkezlerine gönderilen raporlarda Türk askerlerine bomba yağdıran uçakların Rusya Federasyonu ve Suriye rejimi uçakları olduğu belirtildi. Uçakların 'milliyetleri belli olmasın diye' birden fazla havaalanından kalkış yaptığı ve saldırılara katılan uçak sayısının 10 adet olduğu iddia edildi.

AMBULANSA BİLE BOMBA YAĞDI

Türk halkını infiale sürükleyen eylem sonrası şehit ve yaralıların tahliyesi de hayli zor oldu. "İçeride tek bir şehit bile kalmasın" emri alan TSK unsurları ile Beyaz Baretliler'e ait ambulanslar yoğun bombardıman nedeniyle bölgeye bir süre ulaşamadı. Yaralıların tahliyesi için gönderilmek istenen helikopteri Ruslar vurmakla tehdit etti. Enkaz altındaki askerlerimizin imdadına ilk olarak bölge halkı yetişti. Yoğun ateşe rağmen yaralıları bölgeden tek tek çıkaran halk, kendi imkanları ve araçlarıyla Mehmetçikleri Türkiye sınırına kadar taşıdı.
Yeni Şafak
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