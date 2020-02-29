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Avrupa'nın korktuğu başına geldi

İdlib'deki insani kriz derinleşince Türkiye mültecilere sınır kapılarını açtı. İstanbul Zeytinburnu'nda toplanan mülteciler tuttukları minibüs ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı. İzmir, Çanakkale ve Aydın'da da binlerce kişi botlarla Yunanistan'a ulaştı. Sınırları kapatan Atina ise akını ses bombaları atarak durdurmaya çalışıyor.
 29 Şubat 2020 07:06
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Avrupa'nın korktuğu başına geldi

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra İstanbul'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor. Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

YÜRÜYEREK SINIRI GEÇTİLER

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor. Edirne'ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

SURİYE, İRAN, IRAK, FAS, PAKİSTANLI

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINDA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, Ayvacık sahillerine gelmeye başladı. Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

PARA BİRİKTİRİP BOT ALDILAR

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci ise, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı. İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.
Yeni Şafak
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