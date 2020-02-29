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Tüm hedefler ateş altında

İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Esed hedefleri yerlebir edildi. Külliye'deki güvenlik toplantısında angajman yenilendi. Özelde İdlib, genelde ise Suriye sahasındaki tüm rejim unsurları 'hedef' olarak deklare edildi
 29 Şubat 2020 07:21
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Tüm hedefler ateş altında

Rejim komuta karargahları, hava savunma füze sistemleri, hangardaki helikopterler, uçak ve havan mevzileri, topçular hem uzun menzilli füzelerle hem de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruldu.

Rejime ait İHA, helikopter ve alçaktan uçan jetler ise kısa menzilli hava savunma silahlarıyla hedef alındı. Bu şekilde 3 adet uçağın düşürüldüğü iddia edildi. Rejime ait mekanize zırhlı birlikler, ateş destek vasıtaları, lojistik sistemler, akaryakıt ve mühimmat depoları ile sabit ve hareket halindeki tüm rejim unsurları TSK unsurlarının hedefi oldu. Harekatta TSK'nın gözde sistemleri olan Fırtına obüsleri, 122 mm Sakarya ve 300 mm Kasırga çok namlulu roketatar sistemleri (ÇNRA) düşman hedefleri yüksek isabetle vurdu. SİHA'ların yoğun olarak kullanıldığı harekatta, F-16 savaş uçakları da başta SOM seyir füzesi olmak üzere, havadan yere atılan milli ve yerli güdümlü mühimmatlarla etkili atışlar yaptı.

Bundan böyle Suriye'de zalim Esed rejimine ait her unsur, Türk ordusu için doğal hedef haline geldi. 28 Şubat gecesi özellikle 5 bölgeyi yoğun ateş altına alan Mehmetçik, Halep, İdlib, Tel Rıfat, Rakka ve Hama'da yüzlerce hedefe bomba yağdırarak en az 385 rejim milisi ve teröristi etkisiz hale getirdi.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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