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Çin'de Koronavirüs salgınından can kaybı 2 bin 837'ye yükseldi

Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi, 427 yeni vaka tespit edildi
 29 Şubat 2020 07:59
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Çin'de Koronavirüs salgınından can kaybı 2 bin 837'ye yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 837'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu son can kayıplarının 45'i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin'de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 837'ye, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251'e çıktı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418'e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233'e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2'ye yükseldi.

Çin ana karası dışında saptanan Kovid-19 vaka sayısı Hong Kong'da 94, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
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