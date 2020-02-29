1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bürokrasiye koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm kamuyu ve bürokrasiyi bilgilendiren yazı gönderdi.
 29 Şubat 2020 08:11
Yazdır
Bürokrasiye koronavirüs uyarısı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe imzasıyla gönderilen yazıda, kurum ve kuruluşlardan, kendilerine bağlı çocuk kulübü, kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet merkezi, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, kadın konukevi ve diğer yatılı sosyal hizmet merkezinde kalanlar arasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp-verme, göğüs ağrısı gibi şikayetlerden herhangi biri bulunanlardan, son 14 gün içinde Çin öyküsü ya da sağlık kurumlarınca doğrulanmış 2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile teması olanların 112'ye bildirmeleri istendi. Koronavirüse karşı uyarıların yer aldığı afiş ve broşürlerin görünebilir yerlere asılması da talep edilen yazıda alınacak önlemlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Şikayeti olanlar diğer kişilerden ivedilikle ayrılıp tıbbi-cerrahi maske takması sağlanmalı. Şikayeti olan kişi ile aynı sınıfı, odayı, yatakhaneyi paylaşanlara, şikayeti olan kişinin değerlendirmesi tamamlanana kadar tıbbi-cerrahi maske takması sağlanmalı. Şikayeti olan kişinin solunum yolu veya vücut çıkartıları (salya, balgam, kusmuk) ile belirli bir şekilde kirlenmiş bir yüzey var ise burası sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli."

Afişleri asın

Bakanlık yazısında, bahsi geçen koruma ve kontrol önlemlerinin yerine getirilmesi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019n-cov.html) yer alan afiş ve broşürlerin kurumlarda dağıtılması ve görünebilir yerlere asılmasının sağlanması istendi. Yazıda, tüm personelin konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği de vurgulandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Daire alırken tapuda dikkat edilmesi gereken ibare
29 Şubat 2020 09:02		 İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
29 Şubat 2020 08:54
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
28 Şubat 2020 20:26		 Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları
28 Şubat 2020 20:07
RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı
28 Şubat 2020 19:22		 Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram yeniden açıldı
28 Şubat 2020 16:53
Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi
28 Şubat 2020 16:30		 HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı
28 Şubat 2020 16:18
GSB, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru alacak
28 Şubat 2020 16:08		 HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru
28 Şubat 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
Mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilerin yemek yardımına ilişkin önemli karar
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bürokrasiye koronavirüs uyarısı
Sınırda jiletli telle barikat kurdular
İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Volkan babacan 3
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 12
müslümanları engelleme yolları 3
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 1
regaib kandili 2
Galatasaray 2
sadık çiftpınar 2
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam