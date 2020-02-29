Bürokrasiye koronavirüs uyarısı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe imzasıyla gönderilen yazıda, kurum ve kuruluşlardan, kendilerine bağlı çocuk kulübü, kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet merkezi, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, kadın konukevi ve diğer yatılı sosyal hizmet merkezinde kalanlar arasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp-verme, göğüs ağrısı gibi şikayetlerden herhangi biri bulunanlardan, son 14 gün içinde Çin öyküsü ya da sağlık kurumlarınca doğrulanmış 2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile teması olanların 112'ye bildirmeleri istendi. Koronavirüse karşı uyarıların yer aldığı afiş ve broşürlerin görünebilir yerlere asılması da talep edilen yazıda alınacak önlemlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Şikayeti olanlar diğer kişilerden ivedilikle ayrılıp tıbbi-cerrahi maske takması sağlanmalı. Şikayeti olan kişi ile aynı sınıfı, odayı, yatakhaneyi paylaşanlara, şikayeti olan kişinin değerlendirmesi tamamlanana kadar tıbbi-cerrahi maske takması sağlanmalı. Şikayeti olan kişinin solunum yolu veya vücut çıkartıları (salya, balgam, kusmuk) ile belirli bir şekilde kirlenmiş bir yüzey var ise burası sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli."

Afişleri asın

Bakanlık yazısında, bahsi geçen koruma ve kontrol önlemlerinin yerine getirilmesi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019n-cov.html) yer alan afiş ve broşürlerin kurumlarda dağıtılması ve görünebilir yerlere asılmasının sağlanması istendi. Yazıda, tüm personelin konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği de vurgulandı.