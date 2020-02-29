1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
 29 Şubat 2020 08:54
Yazdır
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Daire alırken tapuda dikkat edilmesi gereken ibare
29 Şubat 2020 09:02		 Bürokrasiye koronavirüs uyarısı
29 Şubat 2020 08:11
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
28 Şubat 2020 20:26		 Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları
28 Şubat 2020 20:07
RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı
28 Şubat 2020 19:22		 Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram yeniden açıldı
28 Şubat 2020 16:53
Bakanlık sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verdi
28 Şubat 2020 16:30		 HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı
28 Şubat 2020 16:18
GSB, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru alacak
28 Şubat 2020 16:08		 HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru
28 Şubat 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
Mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilerin yemek yardımına ilişkin önemli karar
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bürokrasiye koronavirüs uyarısı
Sınırda jiletli telle barikat kurdular
İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 13
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
kazandığı maçın tarihini dövme yaptırmak 4
29 numaralı koltuğun hikayesi 1
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 2
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam