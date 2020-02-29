İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
|29 Şubat 2020 08:54
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